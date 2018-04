Anziano accoltellato: sta meglio, i Carabinieri danno la caccia ad un 46enne pregiudicato

Indagini sull’inquietante episodio scaturito dopo una lite

Di: Alessandro Congia

Sta meglio e non correrebbe pericolo di vita, (stando al primo bollettino medico del Sirai), l’anziano 71enne di Carbonia, ferito a coltellate questa mattina da un uomo che tuttora è ricercato dai Carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione sommaria fatta dagli stessi militari, dai primi accertamenti pare che i 2 uomini oltre a conoscersi bene si siano recati sul posto insieme con la vettura del ferito, data poi alle fiamme e risultata completamente distrutta, dall’aggressore prima di allontanarsi a piedi facendo perdere le proprie tracce. Si sospetta che il feritore sia un 46 pluripregiudicato di Carbonia, le cui ricerche e le indagini sono tuttora in corso.

La vittima è stata stabilizzata e pare che la ferita non abbia toccato organi vitali, l’anziano che non ha mai perso conoscenza ha potuto fornire elementi utili a ricostruire l’episodio che è avvenuto nella miniera di Barega, nel Sulcis Iglesiente. Il 71enne sarà trasferito in mattinata al Santissima Trinità di Cagliari.