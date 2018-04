Anziano accoltellato alla gola, è caccia all’aggressore in fuga

Un inquietante episodio su cui i militari dell’Arma stanno indagando

Di: Alessandro Congia

Intervento presso la miniera Barega dei Carabinieri della stazione e del Nucleo Operativo di Carbonia per un accoltellamento. Un anziano 71enne del posto è stato colpito con un coltello alla gola da un uomo non ancora identificato che si è dato alla fuga e le cui ricerche sono in corso.

La vittima è stata ricoverata all’ospedale Sirai in prognosi riservata. Per ora i medici non si pronunciano in quanto il 71enne è ancora in sala operatoria per un delicato intervento.