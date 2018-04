Echi Lontani 2018: domani il concerto dell’organista Liuwe Tamminga

L’esibizione inaugurerà la serie di omaggi dedicati al ricordo di Luigi Ferdinando Tagliavini

Di: Antonio Caria

Domani 29 aprile, nuovo appuntamento con il festival “Echi Lontani”, promosso dall’omonima Associazione Echi lontani, in partenariato con il Conservatorio “G. P. da Palestrina”, la Fondazione di ricerca “Giuseppe Siotto” e l’associazione culturale “Le Officine”.

Alle 21.00, la Chiesa del Santo Sepolcro a Cagliari, ospiterà il concerto dell’organista olandese Liuwe Tamminga, tra gli ospiti più attesi dell’edizione 2018, che proporrà opere di Gioachino Rossini, Giuseppe Verdi e a Giacomo Puccini.

Per l’occasione Tamminga suonerà l’organo storico della chiesa, un Tommaso Piacentini e Antonio Battani del 1875. L’esibizione di domani aprirà la sezione dedicata agli di “Organi in concerto: itinerari sugli organi storici restaurati”, che propone concerti nelle chiese in cui, grazie al restauro, i vecchi organi hanno ricominciato a suonare.