Paura in via Timavo, in fiamme il Royal Caffè

Il rogo ha distrutto completamente il locale

Di: Alessandro Congia

Notte di paura a Cagliari per l’incendio di un bar in via Timavo.

I Vigili del Fuoco coordinati dalla sala operativa 115 sono intervenuti tempestivamente intorno alle 23 a causa dell intervento complesso sono intervenuti diversi mezzi VF 2 aps la 2A dal comando provinciale, una arrivata in supporto dal distaccamento porto e un autobotte.

Durante le operazioni di spegnimento è stato necessario l’evacuazione di due palazzine, con i cittadini sotto shock. Non sono ancora chiare le dinamiche dello spaventoso rogo che ha letteralmente distrutto il locale Royal Caffè.