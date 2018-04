Buddusò in festa tra suoni, danze e colori di un'isola che si ritrova

I costumi dell'isola sfileranno il 28 aprile nel centro del Monte Acuto

Di: Roberto Tangianu

Buddusò apre le porte dell’accoglienza nel segno dell’identità. Domani, 28 aprile per Sa Die de Sa Sardigna, il centro del Monte Acuto ospita centinaia di figuranti in abito tradizionale provenienti da oltre trenta paesi dell’isola, cavalli e cavalieri, musicisti, cantanti e interpreti della cultura popolare sarda.

“Sardigna in Buddusò” è il nome della prima Rassegna Regionale di suoni, danze e colori di una terra che dalle ore 16.00, con la sfilata dei protagonisti in costume, inonderà le vie del centro fino al grande palco posizionato nello spazio antistante la piccola chiesa di Santa Reparata, alla periferia dell’abitato, dove Giuliano Marongiu condurrà l’evento musicale ricco di ospiti e danze.

La Pro loco ha chiamato a raccolta i Gruppi Folk “Graziano Picoi”, “Santa Reparata” e “Santa Lucia” di Buddusò, che insieme ai musicisti locali Graziano Picoi, Davide e Francesca Bacciu daranno il benvenuto alle coppie in costume che rappresenteranno Alà dei Sardi, Benetutti, Bono, Bultei, Burgos, Galtellì, Gavoi, Lodè, Luogosanto, Luras, Macomer, Nule, Nulvi, Orosei, Orune, Oschiri, Ossi, Ozieri, Padru Sa Pedra Bianca, Sa Castanza, San Pantaleo, Sassari, Telti, Teti, Tonara, Torpè e Villacidro.

La manifestazione sarà allietata dagli interventi musicali del Gruppo Incantos, Lucia Budroni, i 4 Mori, Gianpaolo Barceloneta e le formazioni etniche di Antigas Serenadas e Durusia.

In questa occasione la Pro Loco apre una vetrina per far riscoprire, oltre ai colori e le tradizioni della nostra isola attraverso l'arcaica sfilata coronata da circa 200 costumi accompagnati dagli austeri cavalieri e amazzoni di tutta la Sardegna, i prodotti della creatività attraverso i vari stand di artigianato sardo e non solo.