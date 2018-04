Un gatto, un camper e ‘vista panoramica’ davanti all’ex carcere di Buoncammino

Le storie dei cosiddetti “invisibili”: una donna e un cittadino rumeno vivono da tempo dentro due mezzi parcheggiati nella zona dell’area cani

Di: Alessandro Congia

Solitudine e storie di povertà, malessere sociale, tra il viavai di traffico o di studenti delle vicine facoltà, nel cuore di piazza D’armi a Cagliari. Nello sterrato di Buoncammino, proprio dinnanzi alle mura della storica ex casa circondariale, da diverso tempo c’è una sorta di piccolo accampamento abusivo, dove tra gli sciami delle zanzare, stazionano (a bordo di un autocaravan) una donna dall’apparente età di 50anni con un curioso felino e un uomo che dorme invece all’interno di un’Audi SW su un ‘letto improvvisato’ con coperte e trapunta.

Alcune persone che gestiscono un’attività commerciale nelle vicinanze confermano la loro presenza ma non lamentano al tempo stesso alcun problema di “convivenza” con i dirimpettai ospiti della zona.

Scelte di vita o meno che siano, nulla di grave, ma la presenza dei mezzi privi di assicurazioni fa storcere il naso a molti che in forma anonima non gradiscono questa situazione definita di degrado e abbandono che tira avanti da tempo, soprattutto anche in virtù del fatto che i servizi sociali e l’assessorato comunale competente potrebbero interessarsi e dar loro assistenza e un aiuto concreto definitivo.