Trentesima edizione della fiera delle ciliegie: entro il 30 aprile le richieste per i punti ristoro e stalli

Lo ha comunicato il Presidente della Pro loco, Franco Soro, sulla pagina Facebook dell'Associazione

Di: Antonio Caria

Dall’1 al 3 giugno è in programma,a Bonnanaro la trentesima edizione della fiera delle ciliegie. A questo proposito, il presidente della Pro loco, Franco Soro, ha comunicato ai comitati, alle Associazioni, agli artigiani e agli hobbisti che avessero intenzione di aprire un punto di ristoro, noleggiare uno stallo o uno stand per il bar, che le adesioni dovranno essere comunicate entro il 30 aprile, per consentire il loro inserimento nel piano di massima da presentare al Comune per le autorizzazioni.