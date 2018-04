Musica all'Istituto penitenziario minorile di Quartucciu

Sabato 28 aprile arriverà il Maestro Francesco Sartori

Di: Francesca Melis

La magia della musica varcherà, sabato 28 aprile, le porte dell’Istituto penitenziario minorile di Quartucciu. L’iniziativa, organizzata dal Cpia, il centro provinciale per l’istruzione agli adulti, prevede delle lezioni-concerto per gli ospiti della struttura.

Protagonista assoluto di questo incontro, insieme ai ragazzi, sarà il Maestro Francesco Sartori, compositore che ha portato l’Italia nel mondo con il successo di “Con te Partirò”, cantata da Andrea Bocelli.

Sartori, durante l’incontro dovrà coordinare i vari musicisti che si esibiranno all’Istituto, il cui scopo è promuovere l’educazione interculturale tra i detenuti alunni del Cpia.

Ai ragazzi verranno proposti brani di: Vasco Rossi, Ligabue, De André e De Gregori, affinché attraverso le emozioni e le sensazioni che la musica fa scaturire possano scoprire o riscoprire concetti come l’empatia, lo straniamento e l’ascolto attivo. La possibilità di fare un viaggio introspettivo dentro e con sé stessi attraverso la musica, strumento capace di far riscoprire noi stessi in una intimità assoluta.

All’incontro sarà presente anche Fabio Caon, docente di didattica della letteratura e della comunicazione interculturale all’Università Ca Foscari di Venezia e autore del progetto. L’iniziativa verrà successivamente proposta anche ai detenuti di Uta, agli alunni del Liceo Siotto di Cagliari e agli insegnanti. Le lezioni-concerto sono state fortemente volute, promosse e organizzate dal Cpia, perché considerate di grande rilievo per i valori, la fisionomia e il lavoro sul territorio che possono offrire.