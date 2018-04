Carabiniere accoltellato a Porto Torres, l'aggressore è barricato in casa

La zona è circondata dalle forze dell'ordine

Di: Redazione Sardegna Live

Un carabiniere della Compagnia di Porto Torres è stato ferito questa mattina con una coltellata all'addome che sarebbe stata inferta da un uomo, ora barricato nella sua casa nel quartiere di Serra li Pozzi, in via del Mirto.

I militari sono intervenuti per sedare una lite in famiglia e uno di loro è stato colpito con un coltello. Il militare ferito è Roberto Frau, 55 anni, fratello di Walter Frau, carabiniere ucciso nel 1995 nella strage di Chilivani, quando assieme ad un collega intercettò un commando di rapinatori coi quali ebbe un conflitto a fuoco.

Roberto Frau è stato trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sassari, non si conoscono per ora le sue condizioni.

L'accoltellatore è Walter Selloni (in foto), 42 anni, che stava picchiando la madre quando i carabinieri sono intervenuti. Si è barricato in casa ed è circondato dalle forze dell'ordine che cercano di convincerlo alla resa.

La famiglia di Selloni, nel 2010, aveva denunciato la scomparsa dell'uomo che dopo alcune settimane era stato rintracciato in Olanda e invitato dalla polizia olandese a contattare i genitori. "Sto bene", aveva detto ai suoi prima di fare rientro in Sardegna.