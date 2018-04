Turista cade dalla moto, lo soccorrono i Carabinieri

L'episodio è avvenuto su un tornante della ss. 125

Di: Redazione Sardegna Live

Un motocilista impegnato in una passeggiata turistica sulle strade del Gennargentu, sulla ss. 295 nel tratto di competenza del comune di Aritzo in uno degli stretti tornanti che caratterizzano il percorso, ha perso il controllo della propria moto cadendo rovinosamente sull asfalto. Subito soccorso dai militari della Compagnia Carabinieri di Tonara, che hanno allertato il 118 di Sorgono, non versa in gravi condizioni.