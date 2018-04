Via San Gemiliano, addio 'incubo allagamenti' nelle strade

L’importante intervento risolutore attuato dal Comune

Di: Alessandro Congia

E’ stata aggiudicata la gara d'appalto per l'affidamento dei lavori da eseguirsi in via San Gemiliano. Le opere vedranno l'inizio a brevissimo e prevedono un potenziamento delle caditoie delle acque piovane per facilitarne il deflusso in caso di pioggia e il rifacimento del manto bituminoso a partire dalla nuova rotatoria in appalto e fino ad arrivare al primo ponte.

Chi abita in quella zona sa bene di che si parla: per anni, quando i violenti e improvvisi acquazzoni imperversavano il centro abitato, case e scantinati si allagavano copiosamente con ingenti danni a carico dei cittadini sestesi.

Importo del cantiere (poco più di 160mila euro), è la somma derivante dall'avanzo di amministrazione programmato dalla giunta nel 2017 e per il quale si aveva l'obbligo di indire la gara entro dicembre 2017.

“Le scadenze per quest'opera che da decenni sarebbe dovuta essere realizzata – sottolinea l’assessore ai Lavori Pubblici, Lia Sechi - sono state rispettate e i lavori si coordineranno perfettamente, grazie ad un efficiente lavoro di squadra tra il settore lavori pubblici e il settore urbanistica, con quelli che vedranno la realizzazione della nuova rotatoria nel pericoloso incrocio con la strada provinciale verso Ussana".