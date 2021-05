Casi in aumento a Orgosolo. Il sindaco convoca un incontro sulla sanità

"Si è deciso con l'ATS di Nuoro di fare gratuitamente dei tamponi nei prossimi giorni in paese"

Di: Redazione Sardegna Live

Ieri mattina, venerdì 21 maggio, presso l'auditorium comunale di Orgosolo si è tenuto un incontro informativo sulla sanità fortemente voluto dall'Amministrazione Comunale.

Considerata la criticità sul fronte dei contagi Covid, 40 le persone attualmente positive, sei sono bambini e ragazzi che frequentano la scuola, sono state fornite indicazioni sui comportamenti igienico-sanitari da seguire. All'incontro, oltre all'amministrazione comunale, hanno preso parte le rappresentanze di varie categorie (commercianti, operatori turistici, artigiani, scuola, genitori, associazioni di categoria, forze dell'ordine, chiesa etc), i rappresentanti del Nucleo SISP COVID di Nuoro, la dott.ssa Bassignana, il dott. Flamini, la dott.ssa Zicca e la ott.ssa Monni.

"Durante la discussione - ha spiegato il sindaco Dionigi Deledda - si sono affrontati numerosi argomenti tra i quali i vaccini, i tipi di tamponi (molecolari e rapidi, i salivari non li hanno fisicamente e non sono autorizzati a farli) e le varie negative ripercussioni sull'economia del paese. E' scaturito, tra le altre cose, che Orgosolo rappresenta una criticità importante e per tanto sono fondamentali e necessari l'aiuto e la collaborazione, un comportamento di buon senso e comunicare eventuali sintomi immediatamente ai medici".

"Alla luce di ciò - ha continuato il primo cittadino - si è deciso con l'ATS di Nuoro di fare gratuitamente dei tamponi nei prossimi giorni in paese a varie categorie di persone che volontariamente vorranno sottoporsi (per es. insegnanti, atleti di varie attività sportive, universitari, persone che viaggiano frequentemente). Appena avremo data ed ora da parte dell'ATS di Nuoro sarà nostra cura dare immediata informazione".

Nel ringraziare l'ATS di Nuoro per l'ulteriore disponibilità dimostrata, si invita la cittadinanza, ancora una volta, a non sottovalutare la malattia, al puntuale rispetto delle regole ed a porre in essere atteggiamenti e comportamenti consoni alla situazione che stiamo vivendo".

Infine, un saluto ai cittadini con una riflessione sulla vita: "Probabilmente non sarai punito per i tuoi comportamenti menefreghisti, ma sarà Il tuo stesso menefreghismo a punirti", ha concluso Deledda.

CHIUSURA SCUOLE Quattro giorni fa, il primo cittadino ha emanato un'ordinanza con la quale vengono chiuse tutte le scuole del paese barbaricino sino al 31 maggio. "Visto la nota della dirigente scolastica che chiede al sottoscritto la sospensione della didattica in presenza, considerato che la situazione epidemiologica nel comune di Orgosolo presenta notevoli criticità e che gli accertamenti di nuovi casi che ci sono stati comunicati da Ats di Nuoro si evince il costante progressivo peggioramento dei contagi - scrive il primo cittadino - al fine di tutelare la popolazione scolastica e consentire al Servizio Igiene della Assl di completare le indagini epidemiologiche in atto, si ordina la sospensione delle attività in presenza in tutte le scuole di ogni ordine e grado e demanda alle forze dell'ordine di ottemperare quanto esposto nella presente ordinanza".