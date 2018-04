Aree verdi, giochi e nuova viabilità: via al progetto di urbanizzazione in via Cornalias

Un piano di lottizzazione proposto dai privati in sinergia col Comune

Di: Alessandro Congia

Un progetto che di fatto eliminerà un ‘vuoto’ tra Mulinu Becciu e San Michele, dove tuttora quel pezzo di aree incolte adiacenti il cimitero, sono inutilizzate e presto cambieranno volto con la fruibilità dei cittadini. Per ora c’è il via libera della commissione Urbanistica del Comune alla proposta di piano attuativo che prevede l'urbanizzazione sotto il colle di San Michele, fronte Abbanoa, via Is Cornalias, aree di proprietà della famiglia Spanu e più.

«L'area interessata – sottolinea il consigliere comunale Fabrizio Marcello – comprende 22.101 metri quadri liberi destinati a verde e servizi, 5.533 di parte edificabile compresa la viabilità. La proposta prevede 5 unità abitative con 50 appartamenti, area verde, area giochi, percorsi pedonali che si ricollegano al parco di San Michele».