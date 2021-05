Maracalagonis. Sospesa la raccolta degli abiti usati “grazie all’inciviltà”

La sindaca: “Cassoni sotto l’occhio delle telecamere”

Di: Redazione Sardegna Live

“La raccolta di abiti usati sarà temporaneamente sospesa a causa di difficoltà operative insorte grazie all'inciviltà”.

Lo fa sapere la sindaca di Maracalagonis, Francesca Fadda, che si affida al buon senso dei cittadini, ma non solo: “Farò spostare sotto le telecamere del campo sportivo i cassoni, perché non è corretto uno scempio simile, per di più in una zona in cui famiglie e bambini passeggiano e trovano lo svago. Pertanto, invito i cittadini a non portare gli abiti usati nei contenitori zona Ponte e a non disfarsene in questo modo: basta un po' di pazienza e portare i cambi di stagione nei cassoni vuoti presso il campo sportivo”.

“Confido ovviamente nel buon senso dei cittadini – dice infine Fadda - perché conosco quanto il nostro paese sia abitato da persone responsabili e che tengono decorosi i luoghi in cui vivono”.