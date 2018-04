Non ci sarà nessun concerto di Laura Pausini in Sardegna, la cantante chiarisce: "Purtroppo non posso venire"

Delusa per le polemiche la cantautrice risponde ai fan: "C'è una logistica da seguire quando si fa un tour"

Di: Redazione Sardegna Live

Fan in delirio per il nuovo cd “Fatti sentire” di Laura Pausini, la sua undicesima fatica che racchiude 14 canzoni, che sarà seguito da un tour mondiale. Nell’Isola non è previsto alcun concerto, la data del 5 settembre 2018 alla Fiera di Cagliari si è rivelata una bufala. Da qui la grande delusione dei fan sardi.

E sono proprio loro che nei vari social network invitano la cantante a “non dimenticare la Sardegna”, e a chiederle di fissare una tappa nell’Isola. All’ennesimo messaggio, Laura Pausini ha risposto a una fan, Sara, chiarendo le motivazioni per le quali non può organizzare un concerto in Sardegna.

“Ciao Laura – scrive Sara sul profilo Instagram della cantante - mi dispiace che si stia facendo polemica per tutto. Però da sarda ti dico che non è più possibile. Sentiamo da te che farai di tutto per venire (e io sono certa che tu ce l'abbia messa tutta) poi scrivono addirittura la data, e poi? Il nulla come sempre. Non smetteremo di seguirti solo per questo e sarò la prima che sarà al Circo Massimo a Luglio. Però mi dispiace molto non vederti nella mia terra, questo si. Un bacione!”.

A questo messaggio, Laura Pausini risponde: “Hai ragione anche io sono delusa ma come ho spiegato il mio è un lavoro. Non risiko. Quindi se non si può non si può. lo amo la Sardegna come le altre regioni dove purtroppo non posso andare. È questo che deve essere chiaro almeno tra chi si dichiara mio fan. Non si può dire ti voglio bene e poi improvvisamente si scrivono cose che mi feriscono solo perché non si riesce ad organizzare un concerto. lo quando mi dite che mi volete bene e siete miei fan, ci credo davvero. Poi leggo cose che mi spaventano, mi fanno pensare che non posso creder più a nessuno. Faccio tantissimi concerti soprattutto in Italia. C'è una logistica da seguire quando si fa un tour. Un tour non italiano ma mondiale che specifico non per tirarmela ma perché ha costi e organizzazioni molto molto diverse. Ogni tanto vi dimenticate di questo. Sembra tutto facile "cosa le costa venire in Sardegna!?" Ma non è esattamente così che funziona. lo per i cavoli miei ho scelto la Sardegna come primo mare per la mia Paola a Baja Sardinia. Amo la vostra regione. Ma qui stiamo lavorando. E ci sono delle logiche da seguire. E adesso buon 25 aprile”.