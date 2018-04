Esce di strada con l'auto: estratto dalle lamiere dai Vigili del fuoco

Sul posto anche il personale sanitario del 118

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di oggi, un giovane è uscito di strada con l’auto in località saline Conti Vecchi, Macchiareddu, ed è rimasto incastrato tra le lamiere.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento porto che ha liberato il giovane per poi affidarlo alle cure del personale del 118. Sono in corso gli accertamenti del caso per risalire alla causa dell’incidente.