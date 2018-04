Sabato la presentazione del primo lavoro discografico del Coro Padentes

Il cofanetto contiene anche un accurato lavoro di ricerca sulle tradizioni musicali e popolari e sulle peculiarità del centro montano

Di: Redazione Sardegna Live

“… de Desulo sa fama ei s’onore. Desulo e le sue tradizioni musicali.” verrà presentato a Desulo sabato 28 aprile 2018 dalle ore 19 presso la Chiesa di Sant’Antonio abate. Il cofanetto finanziato dalla Fondazione di Sardegna contiene un accurato lavoro di ricerca sulle tradizioni musicali e popolari e sulle peculiarità del centro montano. L’opera racchiude, inoltre, il primo lavoro discografico del Coro Padentes, una sintesi del repertorio, che esprime, come asserisce il direttore, Yvano Argiolas: “il desiderio del Coro Padentes di Desulo di testimoniare attraverso un prezioso documento ciò che in sedici anni di attività ha caratterizzato il proprio cammino artistico-musicale.”

Il Coro Padentes è composto da venti coristi, fa musica di ispirazione popolare a quattro voci maschili ed è diretto fin dalla sua fondazione dal Maestro Yvano Argiolas. Il Presidente è Angelo Gabriele Littarru, fa parte del sodalizio anche il sindaco di Desulo, Gigi Littarru.

Sabato alla presentazione, porteranno i saluti iniziali: Don Mariano Pili, parroco di Desulo, Antonella Frongia, assessore alla cultura del Comune di Desulo e Angelo Gabriele Littarru, presidente del Coro. Prenderanno parte alla serata: Barbara Argiolas, assessore al Turismo, Artigianato e Commercio della Regione Sardegna, Yvano Argiolas, direttore del Coro Padentes, Antioco Ghiani, esperto di lingua sarda, Francesco Casu, regista dell’opera, Salvatore Liori, ex sindaco di Desulo. Presenterà la manifestazione Lucia Cossu.

“La promozione e lo sviluppo del territorio – sottolinea il primo cittadino Gigi Littarru - passa anche da opere di questo tipo che ci ricordano la nostra storia e contribuiscono a far conoscere Desulo nell’isola e non solo. Vi aspettiamo a Desulo sabato 28 aprile per conoscere il nostro lavoro e per trascorrere una serata tra amici”.