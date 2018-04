Pregiudicata spara contro un operaio 50enne: fermata dai Carabinieri

Dalle prime indiscrezioni ci sarebbe stata in passato una vicenda di stalking

Di: Alessandro Congia

Ha esploso due colpi di pistola contro un operaio 50enne, in via Renoir, a Flumini di Quartu. Fortunatamente l’uomo non ha riportato ferite: l'episodio si è verificato intorno alle ore 15 di quest’oggi, quando una donna 34enne, pregiudicata, ha puntato l’arma e ha fatto fuoco, non colpendo la vittima.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Radiomobile di Quartu, coordinati dal maggiore Valerio Cadeddu, che hanno bloccato la pregiudicata e accompagnata negli uffici della Compagnia di via Milano. Alla base del folle gesto pare ci siano dei vecchi rancori tra le due rispettive famiglie.

Le indagini immediatamente esperite dai Carabinieri del Norm di Quartu Sant'Elena hanno consentito di trarre in arresto per tentato omicidio Saba Monica, 34enne con diversi precedenti di polizia. L'arma utilizzata, rinvenuta e posta sotto sequestro, è una pistola risultata rubata a Cagliari a ottobre 2015. Il movente, in corso di accertamento, si ritiene sia legato a dissidi familiari successivi a una tormentata relazione sentimentale, ormai cessata, fra la figlia della vittima e il fratello della donna. Le indagini sono tuttora in corso