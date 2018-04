Notte di inferno, roghi nel cagliaritano: 7 auto distrutte

Decine le chiamate al 115 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco

Di: Alessandro Congia

Forze dell’ordine e Vigili del Fuoco mantengono (almeno per ora) il dubbio sulla natura degli incendi sulle auto in sosta nel circondario. Ma è abbastanza chiaro che si tratti ancora e per l’ennesima volta del ‘lavoro’ dei piromani: l'epilogo della notte appena trascorsa parla di sette auto danneggiate con un susseguirsi di interventi coordinati dal Comando provinciale di viale Marconi, a Cagliari.

A Quartu, in via Carlo Fadda, una Lancia Y è stata avvolta dalle fiamme intorno all'1.30, di seguito un furgone, in via Eleonora d'Arborea, con il rogo che si è propagato nella parte esterna e all'ingresso di una casa. Ancora fiamme in via Del Riso, a Barracca Manna e a Sinnai, intorno alle 3, due le auto in via Delle Ginestre e due in via Repubblica.