“Impara s’arte” grazie alla cooperativa Siendas

L’iniziativa è promossa in collaborazione con l’agriturismo “Sa Tanca de Santu ‘Ainzu”

Di: Antonio Caria

Imparare le varie tecniche per la preparazione dei dolci tipici, come le casadinas e i pirichitos. È questo l’intento di “Impara s’arte”, la nuova iniziativa della cooperativa Siendas di Thiesi organizzata in collaborazione con l’agriturismo “Sa Tanca de Santu ‘Ainzu”.

La prima serie di laboratori, tre in totale, si terrà nella cucina dell’antica villa padronale della tenuta. Di proprietà del Duca Antonio Manca dell’Asinara, fu acquistata da Don Enrico Garau nel 1864. Attualmente, la tenuta è in possesso di Maria Isabella Puggioni, che gestisce l’azienda insieme al figlio Luigi.

Estesa per circa 80 ettari, è immersa nel verde con un caratteristico bosco secolare. All’interno, si possono ammirare la Chiesa romanica di San Gavino, i resti di un piccolo nuraghe, una cava di pietra, una fornace per la produzione della calce e le antiche strutture dell’azienda.

Il programma dei laboratori prevede, alle 9.30, il ritrovo per la colazione presso l’agriturismo. Subito dopo si procederà alla preparazione della pasta, del ripeino e degli impasti. Al termine, si procederà al confezionamento dei dolci. Previste le visite alla Chiesa di San Gavino, del nuraghe, della cava di pietra e della fornace.

La quota per ciascun laboratorio-escursione è stata fissata in 25 euro. Chi parteciperà al primo, avrà la possibilità di farne un’altro, stavolta al costo di 20 euro. Il costo dell’intero pacchetto è di 60 euro. I partecipanti andranno da un minimo di 8 unità a un massimo di 15. I dolci verranno suddivisi tra i partecipanti. Maggiori informazioni ai numeri 3494479291, 3404701559 e 3498311073.

Come sottolineato dagli organizzatori, «ai partecipanti è richiesta la passione per il buon cibo, la curiosità di imparare e il piacere di apprendere competenze che permetteranno di tramandare le antiche tradizioni culinarie del nostro territorio».