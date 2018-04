Fiamme gialle in azione nel Cagliaritano: sequestrati stupefacenti, 8 persone nei guai

Interventi a Cagliari, Sarroch e Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

Numerosi interventi della Guardia di finanza di Cagliari, che nel corso di una serie di controlli nel territorio ha sequestrato 37,58 grammi di hashish, 9,25 di marijuana ed un coltello a serramanico. Cinque persone sono state segnalate alla prefettura, tre denunciate all’autorità giudiziaria.

Durante le attività di controllo, le fiamme gialle del Gruppo Cagliari, della Tenenza di Sarroch e di quella di Muravera, con lo specifico impiego delle unità cinofile, hanno effettuato, nello scorso fine settimana, diversi interventi.

A Capoterra, nel corso di un controllo effettuato nel centro cittadino, i finanzieri hanno scoperto un 19enne in possesso di 0,28 grammi di hashish.

A Cagliari, lungo viale Poetto, i finanzieri hanno individuato un 33enne in possesso di 0,75 grammi di marijuana.

Presso il porto del capoluogo, poi, un 29enne appena sceso da un traghetto è stato trovato con 7,7 grammi di hashish addosso. E ancora, in viale Europa e in viale Bonaria, due giovani di 20 e 19 anni avevano con sé uno spinello e 2,9 grammi di hashish.

In via Lentisco, sempre nel capoluogo, sono stati inoltre rinvenuti 20 grammi di hashish abbandonati da ignoti alla vista delle auto dei militari.

Le sostanze stupefacenti sono state sequestrate e i soggetti segnalati alla prefettura.

Un 25 enne extracomunitario, inoltre, è stato denunciato all’autorità giudiziaria poiché trovato in possesso di 5 dosi di hashish (6,7 grammi), nei pressi della stazione degli autobus.

Nel medesimo contesto operativo, un secondo soggetto extracomunitario di 28 anni, è stato denunciato alla Procura per aver fornito false generalità e per evidente stato di ubriachezza.

Un altro provvedimento ha riguardato un 29enne alla guida di un’auto che, durante un controllo per le vie di Quartu, non si è fermato all’alt di polizia. Prontamente raggiunto, è stato trovato in possesso di 8,5 grammi di marijuana, un coltello a serramanico e sprovvisto della patente di guida, in quanto mai conseguita. L’uomo è stato denunciato alla locale Procura per possesso e spaccio di sostanze stupefacenti, resistenza a pubblico ufficiale e porto illegale di armi.