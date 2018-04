Tenta il furto al Carrefour, 34enne in manette

Gli addetti alla sicurezza del centro commerciale l’hanno consegnato ai Carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Nella tarda serata di ieri, a Quartu Sant'Elena, presso il centro commerciale Le Vele, i militari dell'Aliquota Radiomobile Norm hanno tratto in arresto per furto aggravato Massimo Mereu, 34enne disoccupato con precedenti di polizia.

L’uomo è stato fermato dal personale di vigilanza all'uscita del supermercato Carrefour con una busta contenente merce varia per un valore di 220 euro circa, non pagata, per poi essere consegnato ai militari operanti.

Il Mereu è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Compagnia, in attesa dell'udienza di convalida fissata per la mattinata odierna dall'Autorità Giudiziaria, informata dai militari del Norm che hanno proceduto.