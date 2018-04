Maria Antonietta Piu nuova Presidente del Comitato di San Giorgio

Successo per il concerto di Ivana Spagna

Di: Antonio Caria

Una splendida giornata di sole ha accompagnato la processione del patrono di Bonnanaro, San Giorgio. Il corteo, partito alle 10.00 dalla Chiesa parrocchiale, ha accompagnato il simulacro del Santo per le vie del paese, portato in spalla sia da alcuni componenti del Comitato che da semplici volontari. Non potevano mancare i cavalieri e le autorità civili, militari e religiose.

Al rientro in Chiesa, è stata concelebrata la Messa solenne con il panegirico Corrado Melis e animata dai canti del Coro di Bonnanaro. Al termine della funzione, il parroco di Bonnanaro, Don Matteo Bonu, come da prassi, ha voluto ringraziato i concelebranti e i componenti del comitato dei festeggiamenti 2018, guidato dalla Presidentessa Tetta Cau.

Una prima volta in assoluto di una donna alla guida della festa. Visto l’ottimo riscontro di quest’anno, sarà ancora un’esponente del “Gentil Sesso” a guidare i festeggiamenti del prossimo anno. Sarà, infatti, Maria Antonietta Piu la Presidente del Comitato 2019. Sarà affiancata da Maria Domenica Zicchi, Sandrina Chessa, Nina Soggiu, Rossana Murgia, Stefania Sini, Giovanni Maria Carboni, Gianfranco Mannoni, Antonello Corrias, Michele Falchi, Mario Malgari, Alessandro Serra, Marcello Demartis, Antonio Masala, Pietro Vitolo e Roberto Nieddu.

Al termine è stato offerto il classico rinfresco nella sede parrocchiale. L’evento clou della seconda giornata di festa è stato, senza dubbio, il concerto Ivana Spagna. Una piazza Cavour strapiena ha potuto assistere all’esibizione della famosa cantante veneta che ha proposto al pubblico alcuni brani del suo ampio repertorio.