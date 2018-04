Rifiuti e differenziata: domande e risposte per migliorare il servizio

Una sorta di ‘question time sul web’ sulla differenziata a disposizione di cittadini e aziende

Di: Alessandro Congia

Sono state pubblicate sulla home page del sito www.cagliariportaaporta.it le faq suddivise per argomento, relative alla raccolta differenziata.

Per il Comune saranno un prezioso strumento per dare quante più risposte possibile agli interrogativi che i cittadini stanno ponendo all'Amministrazione e alla ditta incaricata.



Restano, inoltre, a disposizione gli altri contatti come il numero verde 800.533.122 o la mail: info@cagliariportaaporta.it