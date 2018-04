Incoronati i vincitori della 7° Mostra nazionale di bovini da carne Charolaise e Limousine

Il presidente Aia Roberto Nocentini: "E' stato certificato il grande salto di qualità fatto dagli allevamenti dell'Isola".

Di: Redazione Sardegna Live

E’ stato un successo di numeri e qualità il ritorno in Sardegna dopo cinque anni della 7° edizione della mostra nazionale dei bovini da carne delle razze Charolaise e Limousine che si è tenuta a Ozieri sabato e domenica scorsa e che ha incoronato campioni assoluti per il 2018 l’allevamento Pittorru e Pilleri di Calangianus, con il toro Lothar per quanto riguarda la razza Charolaise; mentre per la categoria Limousine lo scettro è andato a Miledy, dell’allevamento di Viterbo di Luigi Pasqualetti.

Il centro fieristico di Ozieri, dove erano in mostra 136 soggetti iscritti a catalogo di cui 26 di razza Charolaise e 110 di razza Limousine, è stato letteralmente preso d’assalto. Oltre ad una folta rappresentanza di allevatori sardi, ha partecipato anche una nutrita presenza di allevamenti provenienti dalle altre regioni italiane, in particolare dal Lazio, dalla Toscana e dalla Sicilia.

A promuovere la settima edizione della mostra nazionale insieme ad Anacli, l’associazione nazionale allevatori delle razze bovini di razza Charolaise e Limousine, l’amministrazione comunale di Ozieri e l’Aia attraverso l’Aras e le Apa. Giudice unico per la razza Charolaise è stato Alessandro Pasqualetti mentre per la razza Limousine Alessandro Multineddu.

“E’ stato un piacere riportare la nazionale in Sardegna – sostiene il presidente di Anacli Adriano Borgioli – e lo è stato ancora di più perché circa un anno fa è venuta a mancare Rita Carboni Boy, l’allevatrice sarda che fondò nel 1985 l’Anacli, associazione che oggi conta oltre mille allevatori”.

Soddisfazione anche da parte del presidente Aia Roberto Nocentini per il quale l'appuntamento sardo "ha certificato - commenta - il grande salto di qualità fatto dagli allevamenti dell'Isola".

“Nonostante le difficoltà che stiamo attraversando come sistema allevatoriale per via del processo di riorganizzazione che ci vede impegnati, l’organizzazione di questo importante appuntamento è stato eccellente ed erano presenti capi di altissimo livello – commenta il presidente di Ara Sardegna Vito Tizzano -, per questo ringrazio in modo particolare gli allevatori, l’Ara Sardegna e le Apa. Come Sardegna – continua Tizzano - abbiamo confermato di essere una delle migliori realtà nazionali. Siamo sesti in Italia come presenza di bovini da carne con circa 260.000 capi, mentre le Charolaise e la Limousine sono presenti in 331 allevamenti isolani con circa 5.000 capi allevati”.

Oltre all’esposizione dei migliori bovini di razza Charolaise e Limousine, sabato si è tenuto anche un importante convegno “Bovino da carne: rintracciabilità e allevare in salute”, dove i due relatori Marco Acciaro di Agris e Tonino Scala, docente di Parassitologia nel Dipartimento di Medicina Veterinaria

dell’università di Sassari, hanno parlato rispettivamente delle tecnologie innovative per la determinazione dell'origine delle carcasse e del problema zootecnico sanitario dei parassiti presenti nel bovino da carne.