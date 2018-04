Festival delle Radio Universitarie, la due giorni in città dedicata ai giovani

Dal 10 al 12 maggio eventi dal mattino a notte nel cuore dei quartieri Marina, Castello e Villanova

Di: Alessandro Congia

“Valorizzazione delle capacità e dell’inventiva dei giovani senza perdere d’occhio i valori del territorio e delle sue tradizioni, l’innovazione, il linguaggio, la mobilità e un approccio responsabile sia ai percorsi di studio, che a quelli del mondo del lavoro e della vita sociale, dell’Europa”. Può essere sintetizzato così l’intervento del presidente del Consiglio comunale Guido alla presentazione della 12^ edizione del Festival delle Radio Universitarie italiane, in programma per la prima volta a Cagliari dal 10 al 12 maggio: “Viaggio” il tema.



Tavole rotonde e conferenze, workshop, incontri, musica, degustazioni e 24 ore di diretta con 33 radio e 300 studenti universitari coinvolti. Sono questi i numeri del programma FRU 2018, che ospitato nella base operativa di Unica Radio (webradio degli studenti cagliaritani), si diramerà in tutta la città.



Il programma vedrà infatti alternarsi nei quartieri Marina, Castello e Villanova, autori, scrittori, giornalisti, dj e personaggi radiofonici e della comunicazione di rilievo nel panorama nazionale. Tra gli ospiti attesi Dusty Kid (produttore e dj), i Vitiello e Michele Wad Caporosso (Radio Dj), Claudio Gentile (RadioRai), Elisabetta Secchi (M2o), Giorgio D’Ecclesia (Radio Globo). E tra gli altri, tantissimi, i giornalisti Francesco Abate, Vito Biolchini e Anna Piras.



L’assessore alla Pubblica istruzione Yuri Marcialis, all’unisono con il presidente Portoghese: “Oggi come mai prima d’ora, la promozione del territorio è diventato un argomento centrale nell’agenda delle istituzioni e dell’Amministrazione comunale”. E dal Municipio di via Roma affollato di studenti e organizzatori, hanno infine sottolineato che “con sempre maggiore frequenza l’elemento chiave alla base della scelta di Cagliari come sede di grandi eventi è riconducibile alla presenza importante di stimoli culturali”. A completare il quadro i luoghi, la storia, i paesaggi, l’ambiente e il clima.