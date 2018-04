Teste mozzate su tre statue ai Giardini Pubblici: “Gesto vile di persone malate”

L’episodio di assurda ignoranza compiuto durante la notte

Di: Alessandro Congia

Non una, non due ma ben tre statue dell’800 decapitate. All’interno della bellissima area verde a Terrapieno, qualche balordo si è ‘divertito’ a mozzare la testa alle sculture che rappresentano le quattro stagioni posizionate nello slargo attorno all’edificio della galleria comunale all’interno dei giardini pubblici.

I vandali hanno agito durante le ore notturne, scavalcando facilmente uno dei due cancelli perimetrali: sul posto anche gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari, che hanno recuperato i resti delle statue prese di mira dai balordi. Ora resta da capire se a fronte del danno subito il Comune potrà far recuperare questi beni di importante pregio storico.

L’ASSESSORE PAOLO FRAU. Dall’Amministrazione comunale è l’assessore al Verde Pubblico a condannare senza mezzi termini il triste episodio: “Sono sgomento - dice Paolo Frau - stanotte dei delinquenti si sono introdotti nei Giardini Pubblici e si sono accaniti sulle statue che ne ornano i viali, decapitandone tre e divertendosi a lanciare i frammenti in giro per le aiuole. Quale mente malata, quale devastazione dello spirito può portare a decidere di oltraggiare così un luogo pieno di storia e dedicato alla conservazione della bellezza, amato e frequentato con rispetto da tanti nostri concittadini? Mancano davvero le parole. Ora lavoreremo per porre rimedio al danno, con una enorme tristezza nel cuore e la speranza che i colpevoli vengano individuati”.