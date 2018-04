Avviamento al lavoro nei cantieri comunali: approvato lo schema di Convenzione con l’Aspal

La ratifica è arrivata lo scorso 18 aprile nel corso della seduta di Giunta comunale

Di: Antonio Caria

Nell’ultima seduta di Giunta, l’Amministrazione comunale di Banari ha approvato lo schema di convenzione con l’Aspal per l’avviamento al lavoro nei cantieri comunali, della durata di un anno.

Nello specifico, il documento disciplina i compiti e rapporti tra i due Enti per quanto riguarda per le procedure di assunzione di personale qualificato sia con il titolo della scuola dell’obbligo sia con quello superiore.

In base a quanto prevede lo schema di convenzione, il Comune di Banari potrà scegliere i lavoratoti in base ad alcuni criteri, come le turnazioni per l’esecuzione dei lavori, la limitazione ad un solo componente del nucleo familiare la possibilità di assunzione per ciascun cantiere e l’attività di preselezione del Centro per l’Impiego anche per l’avvio di lavoratori con titolo di studio superiore a quello della scuola dell’obbligo con utilizzo dei medesimo criteri adottati per gli altri avviamenti.

Inoltre, la durata della graduatoria è stata stabilita in un anno. «In questo caso– si legge nella delibera del 18 aprile, la stessa dovrà essere utilizzata dal Comune per ulteriori assunzioni in cantieri comunali relative alla stessa qualifica e profilo professionale nel rispetto del CCNL di categoria, delle mansioni e dell’orario di lavoro previsti dall’Avviso cui la graduatoria si riferisce».

Un punto importante della Convenzione riguarda il fatto che il 20% dei posti disponibili venga destinato alle persone «in stato di particolare disagio, idonee allo svolgimento delle attività lavorative e segnalate dai servizi sociali comunali; detta quota non dovrà essere inclusa nelle richieste di avviamento a selezione che il Comune potrà presentare ad ASPAL». Tutti i progetti dovranno essere attuati in base alla legge 381/91 sugli affidamenti a cooperative sociali di tipo B.