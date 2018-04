Doppio trasporto sanitario d'urgenza da Alghero e Cagliari

Un bimbo e un uomo in pericolo di vita trasportati a Milano e Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Doppio intervento salva-vita dalla Sardegna per i velivoli dell'Aeronautica Militare: il primo, in mattinata, a favore di un bimbo di poche settimane che necessitava di essere trasferito d'urgenza da Cagliari a Roma, presso l'ospedale pediatrico Bambino Gesù. Il trasporto del piccolo paziente e di un'equipe medica al suo seguito è stato richiesto dalla Prefettura del capoluogo sardo ed è stato effettuato da un Falcon 50 del 31° Stormo di Ciampino, uno dei velivoli della Forza Armata sempre pronti – 24 ore su 24, 365 giorni all'anno - a decollare con equipaggi specializzati a bordo per questo genere di esigenze.

Il secondo trasporto si è invece concluso da pochi minuti con l'atterraggio a Milano di un Falcon 900, sempre del 31° Stormo, che ha imbarcato un uomo di settanta anni in imminente pericolo di vita ad Alghero, atteso appunto nel capoluogo lombardo per il successivo ricovero presso l'ospedale Niguarda, in questo caso su richiesta della Prefettura di Sassari.

Entrambe le missioni sono state gestite dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa di Forza Armata che si occupa – tra le altre - del coordinamento di questo genere di missioni a favore della collettività.

Sono centinaia, ogni anno, le ore di volo effettuate dai velivoli dell'Aeronautica Militare per trasporti sanitari di urgenza, sia di persone in pericolo di vita sia di equipe e/o organi, per voli umanitari, per missioni di ricerca e soccorso. Equipaggi del 31° Stormo di Ciampino, del 15° Stormo di Cervia e dei Centri SAR (Search and Rescue) dipendenti, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e del 14° Stormo di Pratica di Mare sono sempre pronti a decollare in brevissimo tempo per qualsiasi destinazione in Italia e all'estero su richiesta di Ospedali, Prefetture e, nel caso di missioni all'estero, di rappresentanze diplomatiche.

Nel solo 2018 sono già oltre 100 le ore di volo effettuate, in circa 40 missioni, per trasporti di questo tipo; nel 2017 sono state oltre 130 le missioni di questo genere svolte dagli equipaggi e dai velivoli dell'Aeronautica Militare, per un totale di oltre 370 ore di volo e 118 pazienti – tra cui moltissimi bambini – trasportati.