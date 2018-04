Sensei e Scaccia: un sabato di concerti gratuiti organizzati da Metro Arst

Ci sarà anche il rapper più veloce d’Italia, Alessandro Piludu, in arte Sensei alla festa del decennale della Metro 10

Di: Alessandro Congia

Piludu ha 23 anni e vive in Sardegna, dove ama comporre canzoni e melodie ispirandosi alla vita in strada e al mondo del Rap. L’anno scorso infatti, proprio grazie a un flow tutto sardo, Sensei, che significa “colui che è avanti nella vita”, ha partecipato al programma televisivo “Si Tu Que Vales” come rapper più veloce d’Italia, passando in semifinale

Video: https://www.youtube.com/watch?v=jxrhfGrXb6g

Prima della sua esibizione, sabato sera alla Stazione Metro di piazza Repubblica, si alterneranno poeti, maghi e musicisti. Gli eventi avranno inizio alle ore 17 con musica e Dj Set, dirette radiofoniche e, soprattutto, la presenza di poeti come Raccis, Carta, Mascia e più, gli artisti del Teatro Houdini.

L’EVENTO CLOU della serata vedrà il maestro Romeo Scaccia dar vita, alle 19, al concerto per pianoforte nella Stazione Metro di piazza Repubblica. Ma attenzione: saranno 100 i posti a sedere per una magica serata di eventi gratuiti per tutti OFFERTI DA ARTS. Con l’amministratore Chicco Porcu che domattina taglierà anche il nastro inaugurale per tre nuovi tram che faranno parte della flotta Metro 10. PRENOTARE un posto è comunque facile. Certo, ma solo per chi si affretterà ad usare l’applicazione gratuita EVENTBRITE, precisando il nominativo degli aspiranti partecipanti su:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-concerto-per-pianoforte-maestro-romeo-scaccia-metrocagliari10-45055702820