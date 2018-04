Controlli nei cantieri edili: individuati 3 lavotatori in nero, 9 mila euro di sanzioni

Scatta anche una denuncia

Di: Redazione Sardegna Live

Continuano i servizi predisposti nel mese di aprile dal Comando Provinciale di Nuoro volti a prevenire gli incidenti sul luogo di lavoro. I Carabinieri della Compagnia di Siniscola, insieme ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in alcuni cantieri edili riscontrando diverse violazione penali ed amministrative.

Nello specifico, a seguito del controllo effettuato presso un cantiere sito nel comune di San Teodoro, dove erano in corso lavori edili in economia, è stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nuoro il proprietario dell’immobile per l’omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi. Prevista ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro.

A carico del predetto datore di lavoro è stata anche contestata la violazione amministrativa per aver impiegato tre lavoratori “in nero” senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro. Elevate sanzioni amministrative pari ad euro 9 mila ed effettuati recuperi previdenziali ed assicurativi pari ad euro 1.500 euro.