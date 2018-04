“Nebbia”, l’artista olbiese Angelo Spiga grida ‘Vaff… Tu’ contro la pedofilia e le violenze

Il nuovo lavoro discografico del cantante “Nebbia”

Di: Alessandro Congia

Non è nuovo ai suoi temperamenti musicali graffianti contro ingiustizie, violenze, paradossali circostanze della vita di ognuno: “Siamo Noi Live” suscita grande interesse sopratutto per le tematiche molto esplicite con il quale si evidenzia “Nebbia”. Nei prossimi giorni, per l’esattezza il 28 Aprile 2018, è prevista l’uscita di un nuovo singolo che anticiperà il prossimo disco, un singolo dalle tematiche molto pesanti e disinibite: “Vaffanculo Tu”, una canzone di protesta nei confronti della violenza su minori, sulle donne e contro la pedofilia.

L’ARTISTA. Angelo Spiga, in arte “Nebbia”, nasce ad Olbia nel dicembre 1967 e si avvicina alla musica all’età di 6 anni studiando presso la Banda Musicale F.Mibelli. Il primo strumento che comincia a suonare è il clarino, seguiranno Sax contralto, tenore e soprano.

A 9 anni fonda il suo primo gruppo musicale con il quale si avvicina al mondo della musica originale. Dopo vari tentativi all’interno di collettivi e band decide di intraprendere la sua carriera solista, senza però abbandonare gli studi di specializzazione in Erboristeria avanzata che portava avanti a Roma.

Nella città capitale romana deposita le sue prime canzoni in SIAE, tra cui “Camon People” e “Le Orme della Vita”. A quasi 50 anni, Nebbia decide di fare della sua passione un lavoro e il 18 Luglio 2017 pubblica il suo primo album ufficiale “Siamo Noi Live”, arrangiato da Davide Guiso. Nei concerti, Nebbia è accompagnato da 2 musicisti di fiducia, Marzio Serra e Samuele Marras, oltreché da un intera band di supporto.