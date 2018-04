Cadavere di una donna dell'Est Europa nella spiaggia di Santa Giusta

Non si è ancora risaliti all'identità della donna

Di: Redazione Sardegna Live

Il cadavere di una donna è stato ritrovato nella tarda serata di ieri nella spiaggia di Abarossa a Santa Giusta.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai carabinieri potrebbe trattarsi di una donna di circa 50 anni dell’Est Europa

A trovare il corpo è stato un pescatore di Santa Giusta che, mentre rientrava dal mare verso il paese, ha notato il corpo senza vita abbandonato sulla battigia. Così, il pescatore, ha allertato la Capitaneria di porto per dare l’allarme e nella spiaggia sono intervenuti gli uomini della Guardia costiera, i carabinieri e i vigili del fuoco.

L’ipotesi principale è che la donna, alla cui identità non si è ancora risaliti, possa essere caduta da qualche nave o essersi suicidata. Non aveva con sé alcun documento e nelle ultime 24 ore non è stata denunciata nell’Oristanese nessuna scomparsa.

Il cadavere è stato trasferito nella notte nell'obitorio di Oristano su disposizione del magistrato di turno. Lì il medico legale ha stabilito che il corpo si trovava in mare da poche ore.