Droga in due circoli privati: in arresto anche due minori rom

L’esito del blitz della Polizia di Stato a Cagliari e Pirri

Di: Alessandro Congia

Un altro giro di vite della Questura di Cagliari all’interno di quei circoli dediti allo spaccio ed al consumo di sostanze stupefacenti.

Nel corso di un’operazione di polizia antidroga, “Droga in Circolo”, condotta dalla Squadra Mobile – Gruppo Falchi – sono stati eseguiti dei controlli mirati all’interno di due circoli cittadini dove era segnalato il sospetto di attività di spaccio.

Infatti, a seguito di notizie info-investigative, sono stati attivati dei servizi di osservazione e pedinamento da diversi giorni nei pressi di due circoli cittadini:

“ALPHA” via Monastir nr. 114/b

“NUMBER ONE” via Santa Maria Chiara 116/b

Nel corso delle attività di sopralluogo, eseguite anche con l’ausilio di binocoli, si è notato il consueto “via-vai” di tossicodipendenti all’esterno dei due esercizi. Infatti nell’occasione si poteva notare che i “clienti” dopo un timido ingresso presso i locali uscivano dopo pochi istanti e si allontanavano velocemente con l’evidente sensazione che stessero occultando qualcosa nelle tasche.

Alla luce delle acquisizioni investigative si decideva pertanto di procedere ad una irruzione nei locali al fine di sorprendere in flagranza gli spacciatori

Nel circolo ALPHA si riusciva immediatamente ad identificare uno degli spacciatori Roberto Zedda nato a Cagliari il 04.04.1981, residente in Via Antonio Sanna nr.11, pregiudicato che si avvaleva nell’attività di spaccio di due zingari minorenni S.A. e S.M. arrestati insieme al Zedda per detenzione e spaccio di sostanza stupefacente. Nell’occasione il Zedda per evitare il controllo lanciava da una finestra una busta con della sostanza stupefacente che veniva raccolta da una pattuglia dei falchi appostata attorno al locale.

Nel corso della perquisizione la busta è risultata contenere circa 200 gr. di Hashish mentre a carico degli arrestati venivano sequestrate circa 40 dosi di hashish già predisposte nonché 10 dosi di cocaina già termosaldati, bilancino di precisione e la somma di euro 495,00, costituita da banconote e monete, meglio descritta in separato verbale. Contestualmente si decideva di accedere presso il secondo circolo Number One ex circolo Hollywood, già controllato dalla Squadra Mobile recentemente, dove si procedeva all’arresto di Emanuele Zucca, nato a Cagliari il 13.11.1995, residente in Via Di Giacomo Salvatore nr.17, resosi responsabile nella flagranza di spaccio e detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

Anche in tale contesto le pattuglie dei falchi notavano il solito movimento sospetto di tossicodipendenti dinnanzi al circolo e dopo una breve fase di osservazione e monitoraggio decidevano di fare irruzione ed individuano il Zedda in possesso di circa 20 dosi di sostanza stupefacente, cocaina, già pronte per lo smercio.

In entrambe i casi le pattuglie dei falchi riuscivano ad organizzare un servizio di osservazione senza essere inquadrati dai sistemi di video sorveglianza predisposti da entrambi i locali e riuscivano a superare gli ostacoli posti nel locale al loro accesso attraverso il sistema della doppia porta d’ingresso finalizzata ad eludere il controllo da parte delle forze dell’ordine.