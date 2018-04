Mostra regionale del Libro in Sardegna: venerdì 20 aprile la conferenza stampa di presentazione

La diciassettesima edizione, in programma a Macomer dal 26 al 29 aprile, avrà come tema “Mediterraneo: racconti di cultura e libertà”

Di: Antonio Caria

Manca davvero poco all’inizio della diciassettesima edizione della “Mostra regionale del Libro in Sardegna”, in programma negli spazi delle ex caserme Mura a Macomer da giovedì 26 a domenica 29 aprile.

La manifestazione, che avrà come tema “Mediterraneo: racconti di cultura e libertà” è voluta dall’Assessorato regionale della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, ed organizzata dal Comune di Macomer con la collaborazione progettuale dell’AES (Associazione Editori Sardi), insieme al Centro Unla, a Verbavoglio Libreria Emmepì e con la collaborazione della Proloco di Macomer.

La presentazione ufficiale è in programma per venerdì 20 aprile alle 10.00 a Cagliari, presso i locali dell’assessorato regionale della Pubblica Istruzione (viale Trieste 186, secondo piano). Saranno presenti l’assessore regionale Giuseppe Dessena, il sindaco di Macomer Antonio Onorato Succu, l’assessore comunale alla cultura Tiziana Atzori e la presidente dell’Aes Simonetta Castia.