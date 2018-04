Sagra di Sant’Efisio, un tripudio di fede e storia per il consueto 1° maggio

Entusiasmo e grande attesa per la manifestazione che si svolgerà a Cagliari

Di: Alessandro Congia

Un tradizionale 1° maggio all’insegna della festa, delle tradizioni antiche, del folklore, degli appuntamenti itineranti religiosi e storici in onore al santo guerriero Sant’Efisio. Sarà anche l’ennesima occasione come banco di prova per un’intera Isola sul Turismo da oltre Penisola e non solo.

Cagliari si prepara con grande entusiasmo alla grande sagra dei sardi, in terra sarda, condivisa da visitatori da ogni parte del mondo.

EDIZIONE NUMERO 362. Ci saranno ben 105 comuni presenti, con 90 associazioni, poco meno di 3.200 devoti al santo martire lungo il tragitto, circa2.600 a piedi,247 a cavallo, 19 le tradizionali traccas.

Soltanto alcune cifre, poi l’arrivo di due “giganti del mare”, navi da crociera che porteranno in città migliaia di turisti da crociera. Non meno trascurabile l’attenzione dell’Unesco, da dieci anni infatti c’è il patrocinio della commissione nazionale. Entusiasti sia il sindaco Massimo Zedda e l’assessore alle Attività Produttive, Marzia Cilloccu: “La sagra non è più solo la festa dei sardi, di un popolo che condivide con orgoglio il sant martire guerriero – hanno sottolineato – ma un evento itinerante che coinvolge migliaia di fedeli, un pubblico vasto che partecipa attivamente in tutte le fasi della grande festa”.