Strade al buio, pedoni falciati sulle strisce. Schirru: “Chi deve controllare i lampioni spenti?”

L’assurda vicenda è finita sui banchi del Consiglio Comunale.

Di: Alessandro Congia

Viale Trieste? Metà al buio e l’altra metà con pochissima luce, diversi punti luce “centrali” sono spenti. Via Caprera? E’ nelle tenebre da settimane. Piazza Trento? Paradossalmente si va alla cieca. E intanto però i pedoni che attraversano sulle strisce pedonali vengono investiti dagli automobilisti, i vetri delle auto in sosta vengono spaccati dai balordi, si cammina alla cieca.

Già, perché ancora non si comprende perché il servizio tecnico del Comune che dovrebbe di fatto controllare che i punti luce pubblici funzionino a dovere proprio non va come dovrebbe. Perché? Eppure basta davvero poco, una ronda nei quartieri della città durante le ore diurne e si individuano i lampioni spenti. E’ sufficiente sostituire le lampade fulminate e il ‘gioco’ è fatto.

Ma non succede. Non accadeva da tanto tempo per l’attraversamento pedonale di viale Poetto fronte Monfenera dove, finalmente dopo diversi incidenti stradali, qualcosa si è mosso. Ma dopo tanti solleciti di residenti e di chi ha un locale proprio li accanto.

IL MISTERO. Non si comprende come mai dobbiamo assistere a queste situazioni assurde – commenta in consiglio comunale, l’esponente azzurro Stefano Schirru – come mai le zone interne della città sono al buio? Eppure dovrebbe funzionare tramite l’ufficio tecnico il servizio di ripristino dei punti luce ko.

Per ora sarebbe consigliabile per cittadini e commercianti utilizzare il servizio segnalazione guasti, attraverso l’Urp al numero 800.016.058, eventualmente al Comando di Polizia Municipale nei casi gravi 070.533.533, oppure con una prassi un po’ più ‘elaborata’ registrarsi al portae web del Comune e procedere con la segnalazione on line: https://servizi.comune.cagliari.it/portale/it/segnalazioni_comune.page