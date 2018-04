Sfonda la porta di casa e porta via la borsa della madre: 18enne arrestato

Il giovanissimo pregiudicato si trova in cella a Uta

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri, a Sestu, i militari della locale stazione hanno arrestato per violazione di domicilio, rapina e maltrattamenti in famiglia Riccardo Antonio Cau, 18enne, del posto con precedenti di polizia.

Il giovane, dopo avere sfondato la porta d'ingresso principale, si introduceva all'interno dell'abitazione del nonno materno e, al culmine di una lite per futili motivi, aggrediva l'anziano e la madre, strappandole dalle mani la borsa contenente denaro ed effetti personali, per poi fuggire a piedi per le vie limitrofe, prima di essere intercettato e bloccato dai militari immediatamente intervenuti.

La borsa è stata recuperata e restituita. Le vittime non riportavano lesioni. Il Cau è stato tradotto presso la casa circondariale di Uta, a disposizione dell'autorità giudiziaria, informata dalla stazione di Sestu.