Trovato con hashish e marijuana: arrestato 20enne

E' stato accusato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

Di: Redazione Sardegna Live

I militari della Stazione di Orosei hanno arrestato un 20enne per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il ragazzo è stato fermato e trovato in possesso di 90 grammi di hashish, già suddivisi in 21 dosi, e altri 5,7 grammi di marijuana, suddivisi in 5 dosi, oltre a circa 280 euro in contanti di piccolo taglio e all'occorrente per tagliare lo stupefacenti.

L'arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari.