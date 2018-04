Con l’auto finisce dentro un torrente, salvato dai Vigili del Fuoco

Incauta scorciatoia per un automobilista, la sua Fiesta rimane bloccata

Di: Redazione Sardegna Live

La sua incauta pensata doveva fargli risparmiare tempo per raggiungere un vicino agriturismo, ma nel cercare di attraversare un torrente in auto la sua Fiesta rimane bloccata in acqua. È stato salvato dai Vigili del Fuoco, l’episodio è accaduto stasera nei pressi della provinciale 14.