L’Associazione Pensionati Interforze ricorda il poeta Giovanni Soggiu

Sabato 21 aprile una gara di poesia in memoria del vate di Bonnanaro

Di: Antonio Caria

Era il 22 gennaio del 2017. All’età di 82 anni se ne andava Giovanni Soggiu, uno dei più famosi poeti a taulinu della Sardegna. La notizia della sua morte fece subito il giro degli intenditori e degli appassionati di poesia che, per tanti anni, avevano molto di leggere e apprezzare i suoi componimenti.

Nato a Bonnanaro nel 1934, coltivò questa sua passione sin dalla giovane età. Un amore per la poesia e per il suo paese che si portò dietro anche a Milano, dove, nel 1964, si dovette trasferire per motivi di lavoro.

Partecipò e vinse tanti concorsi letterari, ma il suo pallino fisso era il premio “Giuseppe Raga” di Bonnanaro. Autore dei Gosos di Santa Maria Iscalas, agli inizi del 2000 curò il libro “Poetas Bunnanaresos”, opera che vide la luce nel gennaio del 2004.

Nel 1997 fece ritorno in Sardegna e andò a vivere, assieme alla moglie Maria Furriolu, ad Alghero. Ed è proprio nella città catalana che entrò in contatto con il Signor Salvatore Irranca con cui mantenne un’amicizia fraterna sino agli ultimi istanti di vita.

Sarà L’Associazione Pensionati Interforze, presieduta sino a qualche anno fa da Irranca, a ricordare Giovanni Soggiu con una gara poetica che si terrà sabato 21 aprile alle 19.00, presso il salone della Mercede. Per l’occasione si esibiranno i poeti “A Bolu” Salvatore Ladu di Sarule e Cristoforo Muntone di Fonni accompagnati dai tenores di Ula Tirso.

Nel mese di gennaio di quest’anno anche la Pro loco di Bonnanaro, allora guidata da Bastianina Pintori, con il contributo dell’Amministrazione comunale guidata da Antonio Marras e il valido supporto degli esperti Giovannino Carta, Maurizio Malgari e Giorgio Scanu, oltre che della famiglia Soggiu, aveva ricordato il poeta con la pubblicazione di una sua raccolta di poesie dal titolo “Poesias seberadas in sardu logudoresu”.