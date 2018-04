Sicurezza sul lavoro, controlli nei cantieri edili: denunciato imprenditore

I militari hanno operato congiuntamente al Nucleo Ispettorato del Lavoro

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Compagnia di Siniscola, unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e insieme al personale dell’ispettorato territoriale del lavoro di Nuoro, hanno effettuato controlli in vari cantieri edili del territorio, riscontrando violazione penali ed amministrative.

Nello specifico, il titolare di un’impresa edile è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Nuoro per non aver usato passerelle e andatoie per i ponti a norma di legge. L’imprenditore ha ricevuto una sanzione di 1.096 euro.

I controlli disposti dal Comando Provinciale Carabinieri di Nuoro proseguiranno nei prossimi giorni.