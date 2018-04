Si ferma per far attraversare un pedone, scooterista 63enne tamponato in via Roma

Sul posto la Polizia Municipale di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Un cagliaritano di 63 anni, alla guida del suo ciclomotore, percorreva la via Roma diretto verso piazza Matteotti. All'altezza dell'attraversamento pedonale situato nei pressi del consiglio regionale, si fermava per far attraversare un pedone e veniva tamponato da una Mercedes condotta da un residente a Quartu di anni 61.

Lo scooterista cadeva sull'asfalto; veniva soccorso da un'ambulanza del 118 e successivamente trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Marino con assegnato codice giallo. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge.