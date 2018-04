“Fuori Tempo” di Monica Benedetti: giovedì 26 aprile la presentazione nella sala Aligi Sassu

L’opera, pubblicata dalla Anguana Edizioni, racconta un antico Egitto a noi ancora sconosciuto

Di: Antonio Caria, fotografia monicabenedettiblog.wordpress.com

Sarà presentato giovedì 26 aprile alle 18.30, presso la sala aligi Sassu di Til Thiesi, il libro di Monica Benedetti “Fuori Tempo-Il coraggio della verità”, edito dalla Anguana Edizioni nel 2017.

Il saggio, composto da 127 pagine, racconta una verità antica e ancora sconosciuta riguardo l’Egitto Predinastico. Attraverso l’ausilio di fonti storico-mitologiche, la scrittrice marchigiana, espone la sua teoria riguardo il volto originario della Sfinge, sul 137, “Il numero di Dio, e sui costruttori delle piramidi.

Nata a Mercatello sul Metauro, in provincia di Pesaro e Urbino (Marche), Monica benedetti vive in Sardegna, più precisamente nella Valle dei Nuraghi. Da sempre appassionata delle antiche civiltà, ha dato alle stampe già due opere sul Progetto originario di Giza e sulla vera funzione dei monumenti presenti in quella piana.