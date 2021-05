Press tour “On Air” a Golfo Aranci: mostrare e promuovere le bellezze del territorio

Prenderà il via oggi, sabato 22 maggio, il viaggio stampa “On Air” a Golfo Aranci, promosso dall’Amministrazione Comunale, la cui organizzazione è stata affidata a “Una Scuola Sarda”.

Al press tour prenderanno parte giornalisti specializzati in viaggi ed enogastronomia, e di gossip, provenienti da tutta l’Italia, oltre ai 10 personaggi VIP del mondo dello spettacolo, della cultura e dello sport, che in quattro giorni avranno modo di approfondire la conoscenza di Golfo Aranci.

Il press tour avrà come motivo conduttore la promozione di questo angolo di paradiso della Sardegna attraverso le bellezze naturalistiche e storiche, quelle della tradizione e della cucina locale. Escursioni, visite guidate, pesca turismo, immersioni tra vita locale e musica della tradizione, detteranno il calendario della quattro giorni in terra sarda.

Una full immersion nel gusto e nella bellezza che gli ospiti esperti della stampa del settore turistico ed enogastronomico, e di gossip, potranno vivere in prima persona per meglio trasmettere ai lettori delle loro testate le emozioni vissute.

Durante il press tour non mancheranno momenti conviviali con degustazioni dei piatti tipici della tradizione sarda. Per la stampa specializzata, infatti, ci sarà anche spazio per le ”esperienze culinarie”, secondo i metodi secolari della tradizione di Golfo Aranci .