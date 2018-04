Il 2 e 3 giugno Monumenti Aperti a Cossoine: mercoledì 18 aprile riunione organizzativa

Per il paese del Meilogu si tratta della prima partecipazione

Di: Antonio Caria

Una prima partecipazione a Monumenti Aperti che l’Amministrazione comunale guidata dalla Sindaca Sabrina Sassu vuole assolutamente che rimanga bene impressa nella storia di questo piccolo paese del Meilogu.

La manifestazione culturale promossa dalla Imago Mundi Onlus, giunta alla ventiduesima edizione e presentata alla stampa lo scorso mercoledì, arriverà a Cossoine il prossimo 2 e 3 giugno. Un’adesione a quest’evento, promossa in coabitazione con il Comune di Torralba, che aprirà le porte di alcuni importanti siti come le Chiese di Santa Maria Iscalas, di Santa Croce e di Santa Chiara, Il complesso archeologico di Aidu-Corru ‘e Oe e la voragine di mammuscone.

Non mancheranno certamente gli eventi collaterali, dedicati al folklore e all’enogastronomia. Per far si che la macchina organizzativa funzioni nel migliore dei modi, è stata convocata per mercoledì 18 aprile alle 18.30, presso la sala consiliare del Comune, una riunione organizzativa rivolta a coloro che avessero il piacere di dare il loro supporto a quest’evento.