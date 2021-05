Le Bandiere Blu sventolano sulle spiagge di Tortolì: è il primo comune della Sardegna per numero di vessilli

New entry Basaura e San Gemiliano

Di: Redazione Sardegna Live

Per il settimo anno consecutivo Tortolì conferma la Bandiera Blu, il prestigioso vessillo della Fee (Foundation for Environmental Education) che certifica l'assoluta qualità dell'ambiente, dei servizi e la gestione sostenibile del territorio. E quest'anno c'è una bella sorpresa con le new entry: San Gemiliano e Basaura che vedranno per la prima volta sventolare la Bandiera Blu nell'estate 2021.

Confermate ancora una volta il lido di Orrì (I e II spiaggia) Cea, Foxi Lioni, Il Golfetto, La Capannina e Porto Frailis.

Per il Sindaco e l’intera Maggioranza un bellissimo e importante riconoscimento e di buon auspicio per l’imminente ripartenza della stagione estiva.

Inoltre, quest'anno si aggiungono le spiagge di Basaura e San Gemiliano, un obiettivo fortemente voluto dall’Amministrazione Comunale grazie alla collaborazione dell’Ufficio Ambiente, che da tempo auspicavano l'inserimento anche di queste due perle tra le spiagge Bandiera Blu.

Soddisfazione anche dall’Assessore all’Ambiente Walter Cattari per questo importante risultato, che vede il nostro comune primo per numero di Bandiere Blu in tutta la Sardegna.

La Bandiera Blu è un eco-label assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio. Le sette spiagge tortoliesi sono state premiate dunque seguendo i criteri imperativi della Fee: eccellente qualità delle acque, educazione e informazione ambientale, gestione ambientale, raccolta differenziata, aree pedonali, spazi verdi e dotazione di servizi nelle spiagge. Sono questi i criteri 'green' che anche quest'anno il comune ha rispettato e che hanno permesso di confermare le bandiere blu.