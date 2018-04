Auto contro scooter: motociclista in ospedale

Lo scontro questa mattina

Di: Redazione Sardegna Live

Incidente stradale questo pomeriggio all'incrocio fra via Calamattia e viale Ciusa, a Cagliari.

Per cause ancora in fase di accertamento una Renault Scenic condotta da un 49enne di Selargius si è scontrata con uno scooter Honda sh125 guidato da un 20enne di Cagliari. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Trinità in codice giallo.

Sul posto è intervenuta la polizia municipale per i rilievi di legge.