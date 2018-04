Meningite, vaccini e profilassi: aperture straordinarie ambulatori

Ecco i calendari predisposti dalla Assl Sardegna

Di: Alessandro Congia

Il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica del Dipartimento di prevenzione di ATS ASSL Cagliari comunica che alcuni ambulatori dedicheranno le ore di apertura pomeridiana, dal lunedì al giovedì dalle ore 15 alle 18, alla vaccinazione antimeningococco (B e ACYW).

Lo scopo è quello di venire incontro alle richieste degli utenti e ridurre le liste d’attesa per l’esecuzione delle vaccinazioni anche se, è bene sottolinearlo per rassicurare tutta la popolazione, “non c’è più alcuna emergenza, poiché dal 25 marzo non si sono verificati nuovi casi”– come ribadisce il responsabile del Servizio di igiene Pubblica Giorgio Steri. Tenuto conto però del fatto che nelle settimane scorse si è data priorità ai contatti stretti delle persone contagiate, sia per la profilassi antibiotica che per la vaccinazione, gli appuntamenti per le vaccinazioni antimeningococco su richiesta dell’utenza e quindi in compartecipazione di spesa, erano stati calendarizzati sino a gennaio del 2019.

Ora, grazie all’estensione delle aperture, sarà possibile tagliare le liste d’attesa di circa 6 mesi; il personale del servizio sta ricontattando tutti i cittadini che avevano prenotato un appuntamento per anticipare le date, secondo il calendario, chiedendo nel contempo agli stessi di voler prendere preventivamente contatto col Servizio per qualsivoglia informazione. Per tutti coloro che hanno prenotato la vaccinazione in data successiva al 1° gennaio 2019, sarà cura del Servizio organizzare nel breve l’opportuna predisposizione dei nuovi appuntamenti. Gli utenti interessati dovranno presentarsi muniti della ricevuta dell’avvenuto pagamento della prestazione e della tessera sanitaria. Ogni pomeriggio verranno vaccinate circa 40 persone.

Calendario delle prenotazioni

-dal 16 al 19 aprile saranno vaccinate le persone prenotate dal 17 maggio al 14 giugno;

-dal 23 al 26 aprile (con esclusione del 25 aprile) saranno vaccinate quelle prenotate dal 15 giugno al 6 luglio;

-dal 30 aprile al 3 maggio (con esclusione del 1° maggio) saranno vaccinate quelle prenotate dal 9 al 30 luglio;

-dal 7 al 10 maggio saranno vaccinate quelle prenotate dal 31 luglio al 29 agosto;

-dal 14 al 17 maggio saranno vaccinate quelle prenotate dal 30 agosto al 1 ottobre;

-dal 21 al 24 maggio saranno vaccinate quelle prenotate dal 2 ottobre al 30 ottobre;

-dal 28 al 31 maggio saranno vaccinate quelle prenotate dal 31 ottobre al 30 novembre;

-dal 4 al 7 giugno dal 3 dicembre al 1° gennaio 2019.

Il calendario con l’anticipo delle prenotazioni è pubblicato anche sul sito www.aslcagliari.it