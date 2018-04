Da Dublino alla Trexenta, un altro riconoscimento per il fotografo e film-maker Marco Melis

A Senorbì, nel laboratorio fotografico di via Lonis, un’altra ambita gratificazione

Di: Alessandro Congia

Da Dublino a Senorbi, per premiare ancora una volta l'operato del noto fotografo e film maker della Trexenta: di recente ha collaborato con la Hipatya Pictures, per diversi progetti tra cui "la vera vita di Mancini", così per il 58enne, Marco Melis è stata l'ennesima gratificazione lavorativa, elogiato da parte della azienda di Dublino per la sua professionalità e per la sua creatività.

Descritto come un "regista dotato di grande talento", Marco Melis è anche il direttore artistico del film dal titolo "L'eredità del Fuoco", a breve uscirà la commedia de "Tziu Paddori" conosciuta come la rappresentazione scenica più famosa della Sardegna.

Nel suo paese della Trexenta Marco Melis insegna nella sua scuola di informatica ed è sempre proiettato verso l'avanguardia, con una conoscenza a 360° su tutto ciò che riguarda il mondo della fotografia, dei video e dell'informatica.